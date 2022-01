Il principe Andrea rischia di perdere le guardie del corpo mentre emergono i dettagli della lite con Carlo (Di sabato 22 gennaio 2022) Il principe Andrea affronterà dal mese prossimo la causa per abusi sessuali intentata da Virginia Giuffre. Secondo quello che riportano i tabloid inglesi, questo potrebbe comportare la revoca della protezione della polizia finanziata con fondi pubblici. La sicurezza del duca di York, infatti, costa agli inglesi tra i 2 e i 3 milioni di sterline … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 22 gennaio 2022) Ilaffronterà dal mese prossimo la causa per abusi sessuali intentata da Virginia Giuffre. Secondo quello che riportano i tabloid inglesi, questo potrebbe comportare la revocaprotezionepolizia finanziata con fondi pubblici. La sicurezza del duca di York, infatti, costa agli inglesi tra i 2 e i 3 milioni di sterline … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

