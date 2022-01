Il presidente di Enac sugli aeroporti | «Chiederemo al ministero più voli per Pisa»

(Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo l’appello di Nardella ildell’Ente di vigilanza sue Peretola: «Avremo un incontro alla Difesa per nuovi slot. C'è la volontà di crescere»

"Quello trae Regione Lombardia - conclude ildel Lombardia Aerospace Cluster, Angelo Vallerani - è un accordo fondamentale per accompagnare gli sforzi delle imprese e meglio ...Portiamo avanti anche una visione condivisa con il, Pierluigi Di Palma che ha da sempre visto nella rete aeroportuale Catania - Comiso quello che ha già definito l'hub del ...Un protocollo d’intesa tra Enac e Regione Lombardia per sviluppare, insieme, un modello di sviluppo della mobilità del futuro che sarà aerea, e a decollo verticale. «È la terza dimensione dei trasport ...Dopo l’appello di Nardella il presidente dell’Ente di vigilanza su Pisa e Peretola: «Avremo un incontro alla Difesa per nuovi slot. C'è la volontà di crescere» ...