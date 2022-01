Il peggior malato al mondo nella storia del covid, ricoverato dal 2020: le sue condizioni (Di sabato 22 gennaio 2022) Ad Andrew Watts, 40enne di Londra, è stata appena tolta la maschera per l'ossigeno dopo che aveva contratto il covid 19 nel 2020. I tabloid inglesi lo hanno definito il "peggior malato di Coronavirus del mondo". L'uomo si era ammalato si era ammalato il giorno di Natale di due anni fa ed era stato ricoverato al Queen Elizabeth Hospital di Woolwich con una polmonite. Dopo aver trascorso 8 mesi in in terapia intensiva e due mesi in reparto, quella di Andrew è diventata una delle degenze più lunghe che i medici abbiano mai trattato. L'uomo, padre di due figli, è stato in coma indotto per cinque settimane e ha subito due collassi polmonari. A quel punto l'ospedale ha chiamato sua moglie Hayley per discutere l'eventualità di staccare il suo ... Leggi su howtodofor (Di sabato 22 gennaio 2022) Ad Andrew Watts, 40enne di Londra, è stata appena tolta la maschera per l'ossigeno dopo che aveva contratto il19 nel. I tabloid inglesi lo hanno definito il "di Coronavirus del". L'uomo si era amsi era amil giorno di Natale di due anni fa ed era statoal Queen Elizabeth Hospital di Woolwich con una polmonite. Dopo aver trascorso 8 mesi in in terapia intensiva e due mesi in reparto, quella di Andrew è diventata una delle degenze più lunghe che i medici abbiano mai trattato. L'uomo, padre di due figli, è stato in coma indotto per cinque settimane e ha subito due collassi polmonari. A quel punto l'ospedale ha chiamato sua moglie Hayley per discutere l'eventualità di staccare il suo ...

