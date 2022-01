Il «Papa Giovanni» azienda ospedaliera: decida il territorio (Di sabato 22 gennaio 2022) La «richiesta» a Regione Lombardia di trasformare l’azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII in azienda ospedaliera la presenta formalmente oggi, L’Eco di Bergamo, con preghiera al presidente Attilio Fontana di girarla ai funzionari dell’Ufficio Protocollo. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 22 gennaio 2022) La «richiesta» a Regione Lombardia di trasformare l’socio sanitaria territorialeXXIII inla presenta formalmente oggi, L’Eco di Bergamo, con preghiera al presidente Attilio Fontana di girarla ai funzionari dell’Ufficio Protocollo.

Advertising

TeoBon1978 : RT @Rosalba_Falzone: Sono no vax così ignorante che ho quattro lauree, ho cinque abilitazioni, ho vinto i concorsi per quattro cattedre, ho… - MetalSteve11 : RT @Rosalba_Falzone: Sono no vax così ignorante che ho quattro lauree, ho cinque abilitazioni, ho vinto i concorsi per quattro cattedre, ho… - MarcoCarvelli1 : RT @Rosalba_Falzone: Sono no vax così ignorante che ho quattro lauree, ho cinque abilitazioni, ho vinto i concorsi per quattro cattedre, ho… - DotComLeonardo : RT @Rosalba_Falzone: Sono no vax così ignorante che ho quattro lauree, ho cinque abilitazioni, ho vinto i concorsi per quattro cattedre, ho… - tocopioco : RT @Rosalba_Falzone: Sono no vax così ignorante che ho quattro lauree, ho cinque abilitazioni, ho vinto i concorsi per quattro cattedre, ho… -