Il Napoli presenta la nuova maglia, è dedicata all'amore

Il Napoli lancia la nuova maglia delle fiamme, la maglia dedicata all'amore verso la squadra di Spalletti. Disponibile dal 22 gennaio, è il perfetto regalo per San Valentino, come suggerisce Dries Mertens nel video di presentazione.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscNapoli)

Queste le parole che usa il club per pubblicizzare la nuova divisa: "Arde forte la passione per il Napoli. La Società azzurra è lieta di annunciare la nuova maglia dedicata all'amore verso il nostro grande Napoli. Un amore, una passione, un motore che generano ...

