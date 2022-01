Il Napoli ha opzionato Mathias Olivera del Getafe per giugno E sta tentando di anticiparne l’arrivo

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ilpare vicino a colmare una delle mancanze ataviche della rosa. Sarebbe cosa fatta – stando a quanto riportato da Sky e anche dalla Gazzetta dello Sport – l’acquisto, dal, diè un terzino sinistro capace di giocare anche a tutta fascia. Uruguagio, è nel giro della nazionale. È un calciatore molto fisico, alto un metro e ottantacinque. Ed è abbastanza giovane: è un 87?, ha ventiquattro anni. La trattativa sarebbe agli sgoccioli ma è per. Gli azzurri avrebbero “prenotato”, in buona sostanza. Anche perché il, dal canto suo, non sarebbe intenzionato a rinunciare ad un titolare nel mercato invernale. Un tentativo di, tuttavia, è stato fatto ...

Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe opzionato dal Napoli in vsita di giugno, è stato convocato per la prima volta anche in Nazionale e con l'Uruguay disputerà la doppia sfida valida per le qu ...