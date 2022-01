Il momento migliore per il vaccino COVID in gravidanza? Ora. I dati dello studio (Di sabato 22 gennaio 2022) Il vaccino COVID-19 delle future mamme aiuta a creare livelli di anticorpi contro la proteina spike al momento del parto, e questi non variano drasticamente in base ai tempi della vaccinazione. Questo, secondo uno studio condotto da ricercatori di Weill Cornell Medicine e New York-Presbyterian, non giustifica il ritardo nella vaccinazione da parte delle donne in dolce attesa. vaccino COVID-19 in gravidanza: quando farlo secondo la scienza I ricercatori hanno scoperto che i livelli di anticorpi al momento del parto tendevano a essere più alti se il vaccino era stato effettuato durante il terzo trimestre. Hanno anche rilevato che questi erano ancora protettivi, in caso di vaccino fatto a inizio ... Leggi su gravidanzaonline (Di sabato 22 gennaio 2022) Il-19 delle future mamme aiuta a creare livelli di anticorpi contro la proteina spike aldel parto, e questi non variano drasticamente in base ai tempi della vaccinazione. Questo, secondo unocondotto da ricercatori di Weill Cornell Medicine e New York-Presbyterian, non giustifica il ritardo nella vaccinazione da parte delle donne in dolce attesa.-19 in: quando farlo secondo la scienza I ricercatori hanno scoperto che i livelli di anticorpi aldel parto tendevano a essere più alti se ilera stato effettuato durante il terzo trimestre. Hanno anche rilevato che questi erano ancora protettivi, in caso difatto a inizio ...

