Il giallo della Sar maltese: così i migranti diventano una responsabilità dell’Italia (Di sabato 22 gennaio 2022) I dati di Frontex hanno certificato oltre al numero delle persone sbarcate in Europa lungo la rotta del Mediterraneo centrale nel 2021, anche il dato, più freddo e crudele, delle vittime. Nell’anno da poco passato, sono morte 1.518 persone. Buona parte di queste sono annegate in una specifica porzione del Mediterraneo. Si tratta di un InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 22 gennaio 2022) I dati di Frontex hanno certificato oltre al numero delle persone sbarcate in Europa lungo la rotta del Mediterraneo centrale nel 2021, anche il dato, più freddo e crudele, delle vittime. Nell’anno da poco passato, sono morte 1.518 persone. Buona parte di queste sono annegate in una specifica porzione del Mediterraneo. Si tratta di un InsideOver.

Advertising

GiovaQuez : Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato una nuova o… - romeoagresti : #DeLigt squalificato perché, in occasione della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, era diffidato (e ha preso il giallo). - CarlottaMarche7 : RT @MaccariFranco1: MASCHERINE PER LA POLIZIA: DA ROSA A GIALLO CANARINO......... - MaccariFranco1 : MASCHERINE PER LA POLIZIA: DA ROSA A GIALLO CANARINO......... - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato una nuova ordinan… -