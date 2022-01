Il Genoa ritrova entusiasmo ma non basta: il Ferraris a reti inviolate (Di sabato 22 gennaio 2022) Il nuovo Genoa di Blessin ritrova gioco ed entusiasmo ma non la vittoria casalinga che manca ormai da tredici turni. Al Ferraris i rossoblù non vanno oltre lo 0 - 0 contro l'Udinese di Cioffi che non ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) Il nuovodi Blessingioco edma non la vittoria casalinga che manca ormai da tredici turni. Ali rossoblù non vanno oltre lo 0 - 0 contro l'Udinese di Cioffi che non ...

Advertising

Gazzettino : Il #genoa ritrova la grinta ma non la vittoria: 0-0 a Marassi con l'#udinese - Gazzettino : Il #genoa ritrova la grinta ma non la vittoria: 0-0 a Marassi con l'#udinese - MasterblogBo : GENOVA (ITALPRESS) – Il nuovo Genoa di Blessin ritrova gioco ed entusiasmo ma non la vittoria casalinga che manca o… - divvuerre : Calafiori manco al Genoa lo fanno giocare,con quel bel faccino da star di Disney Channel che si ritrova dovrebbe me… - AnsaLiguria : Genoa: Blessin alla prima italiana, 'voglio grinta'. Nuovo allenatore in difesa perde Ostigard ma ritrova Maksimovi… -