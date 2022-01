Il dubbio (Di sabato 22 gennaio 2022) Ho poco più di vent’anni e guido una Opel Corsa blu che profuma di nuovo. È frutto di un baratto: ho scambiato la mia Smart, amore e condanna di una vita, con questo polmone che arranca lungo la via del Mare, nel tentativo di riportarmi a casa. Il frontalino della radio, enorme e invadente come non ne faranno più, illuminato di un giallo paglierino, mi proietta ombre in faccia, rendendo, se mai fosse possibile, la mia espressione corrucciata ancora più teatrale. Perché ho dato retta mia madre? Non posso crederci: il sangue del mio sangue, complice del venditore. Mi hanno raggirato, maledetti! Parlando di pericoli in curva e sicurezza in fase di sorpasso. Insinuando scarse capacità automobilistiche, regalando un navigatore con lo schermo grosso come un televisore LCD. Se avessi saputo che di lì a qualche anno, chiunque avrebbe potuto accedere a Google Maps semplicemente attraverso ... Leggi su distantimaunite (Di sabato 22 gennaio 2022) Ho poco più di vent’anni e guido una Opel Corsa blu che profuma di nuovo. È frutto di un baratto: ho scambiato la mia Smart, amore e condanna di una vita, con questo polmone che arranca lungo la via del Mare, nel tentativo di riportarmi a casa. Il frontalino della radio, enorme e invadente come non ne faranno più, illuminato di un giallo paglierino, mi proietta ombre in faccia, rendendo, se mai fosse possibile, la mia espressione corrucciata ancora più teatrale. Perché ho dato retta mia madre? Non posso crederci: il sangue del mio sangue, complice del venditore. Mi hanno raggirato, maledetti! Parlando di pericoli in curva e sicurezza in fase di sorpasso. Insinuando scarse capacità automobilistiche, regalando un navigatore con lo schermo grosso come un televisore LCD. Se avessi saputo che di lì a qualche anno, chiunque avrebbe potuto accedere a Google Maps semplicemente attraverso ...

