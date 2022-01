Il Covid miete un’altra vittima: 28enne non vaccinato di Terracina muore in ospedale (Di sabato 22 gennaio 2022) Terracina – La Asl di Latina ha comunicato all’Unità di Crisi Covid il decesso di un giovane di 28 anni non vaccinato avvenuto nella giornata di ieri presso l’ospedale Goretti di Latina. L’uomo residente a Terracina era giunto al Pronto soccorso di Terracina il 16 gennaio scorso ed è stata diagnosticata infezione SarsCov2 ed insufficienza respiratoria grave. Successivamente trasferito il 17 gennaio all’ospedale Goretti di Latina nel reparto di Terapia Intensiva Covid, con progressivo ulteriore aggravamento che ha portato al decesso dell’uomo. “Il Covid colpisce duramente anche i giovani. E’ importante fare la vaccinazione, il virus è troppo pericoloso“, il commento dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Il ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 22 gennaio 2022)– La Asl di Latina ha comunicato all’Unità di Crisiil decesso di un giovane di 28 anni nonavvenuto nella giornata di ieri presso l’Goretti di Latina. L’uomo residente aera giunto al Pronto soccorso diil 16 gennaio scorso ed è stata diagnosticata infezione SarsCov2 ed insufficienza respiratoria grave. Successivamente trasferito il 17 gennaio all’Goretti di Latina nel reparto di Terapia Intensiva, con progressivo ulteriore aggravamento che ha portato al decesso dell’uomo. “Ilcolpisce duramente anche i giovani. E’ importante fare la vaccinazione, il virus è troppo pericoloso“, il commento dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Il ...

