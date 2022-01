Il Cav. rinuncia al Colle: "Il centrodestra farà nome condiviso. Draghi resti a Chigi" (Di sabato 22 gennaio 2022) Alla fine ha fatto un passo indietro: Silvio Berlusconi rinuncia alla candidatura, diserta il vertice di centrodestra convocato nel pomeriggio su Zoom e tramite la senatrice Licia Ronzulli fa sapere che Forza Italia farà un nome condiviso con il centrodestra. Un nome che non sarà quello di Mario Draghi: deve restare al governo, manda a dire il Cav., che si schiera per la continuità e chiede che non ci sia nessun rimpasto. “Scelta decisiva e fondamentale, Berlusconi rende un grande servizio all’Italia e al centrodestra, che ora avrà l’onore e la responsabilità di avanzare le sue proposte senza più veti dalla sinistra”, ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 gennaio 2022) Alla fine ha fatto un passo indietro: Silvio Berlusconialla candidatura, diserta il vertice diconvocato nel pomeriggio su Zoom e tramite la senatrice Licia Ronzulli fa sapere che Forza Italiauncon il. Unche non sarà quello di Mario: deve restare al governo, manda a dire il Cav., che si schiera per la continuità e chiede che non ci sia nessun rimpasto. “Scelta decisiva e fondamentale, Berlusconi rende un grande servizio all’Italia e al, che ora avrà l’onore e la responsabilità di avanzare le sue proposte senza più veti dalla sinistra”, ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini.

