Il calcio piange Gianni Di Marzio | ex allenatore del Napoli | scoprì Maradona

(Di sabato 22 gennaio 2022) Un lutto ha colpito il mondo del: è morto all’età di 82 anniDi, exe manager. La notizia è stata confermata anche dal figlio Gianluca, volto di Sky: “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”. Fu lo scopritore di Diego Armando, da lui segnalato al presidente delCorrado Ferlaino quando il Pibe de Oro era ancora giovanissimo. L’affare allora non si concretizzò per la chiusura delle frontiere del mercato. La carriera da calciatore è stata condizionata da un infortunio e ha smesso di giocare presto. Poi ha intrapreso la carriera da, alla guida di tante squadre: dalle giovanili del ...

Il sistemavuole essere settore trainante con i soldi dello Stato. Edopo che il Governo per fortuna non ha ascoltato le lacrime di coccodrillo dei (non) autorevoli rappresentanti del ...Il mondo della scomparsa a 82 anni di Gianni Di Marzio, allenatore e dirigente sportivo, ma soprattutto papà del nostro Gianluca. Tutta la famiglia di Sky si stringe attorno al dolore di Gianluca e ...PALERMO – Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente, deceduto all’età di 82 anni. A darne l’annuncio il figlio Gianluca, giornalista di Sky Sport, su Twitt ...Non ti dimenticherò mai, non ti dimenticheranno mai e adesso vai da Diego così potrai finalmente allenarlo». All’età di 82 anni è scomparso l’ex allenatore del Napoli (e non solo) Gianni Di Marzio. Lu ...