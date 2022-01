Il caffè ringrazia gli italiani | breve storia della “bevanda del diavolo”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen – Terra dell’alloro, terra dell’ulivo. Ma non solo: oltre le innumerevoli specie di alberi e piante presenti da millenni lungo tutto lo stivale, da qualche mese abbiamo una novità. Se nel XVI secolo dalla Sicilia – regione famosa per la vite e gli agrumi – un intruglio in uso tra gli schiavi ottomani, tanto scuro quanto rinvigorente, si diffuse verso Napoli, in queste settimane ha preso infatti il via un progetto sperimentale che darà vita ad unnativo siciliano di qualità arabica. Il felice rapporto tra il belpaese e la rosseggiante bacca abissina si sviluppa anche grazie a Venezia la quale – in virtù dei ben noti rapporti commerciali con il vicino oriente – già nel 1645 può contare sulle prime caffetterie. LadelInizialmente considerata comedel, ...