Il Barcellona trema | stagione finita per il suo gioiellino?

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il, durante l’ultimo match contro l’Athletic Bilbao si è fermato Ansu Fati,e stella del club. Il club catalano ha diramato un comunicato ufficiali sulle condizioni del giocatore, la nota parla di lesione al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra. Ansu-Fati-Minimo due mesi di stop spettano al giocatore. Il club, però, vista la lunghezza dell’infortunio starebbe spingendo per l’operazione del giocatore, in modo da evitare eventuali ricadute. Lo spagnolo non ha ancora preso una decisione definitiva, nei prossimi giorni si saprà di più in merito e si conosceranno così anche i tempi di recupero.