Idris Elba | sarà lui il nuovo James Bond? Il punto

(Di sabato 22 gennaio 2022) Da quando Daniel Craig ha annunciato l’addio a, è cominciata una vera e propria caccia al007. Tra i numerosi nomi che sono stati scelti per interpretare l’agente segreto nel corso degli anni,è sempre stato uno dei preferiti.potrebbe essere il prossimo? Anche se le sue probabilità sono oscillate, sembra che la star di Luther potrebbe essere ancora in lizza per assumere il ruolo di Daniel Craig, con la produttrice Barbara Broccoli che ora conferma di aver “fatto parte della conversazione”. Barbara Broccoli La riposta arriva dalla boss e producer Barbara Broccoli, che ha supervisionato tutto il franchise didalla morte del padre, Albert ‘Cubby’ ...

The Harder They Fall , il western all black di Jeymes Samuel interpretato da, Regina King, LaKeith Stanfield, Jonathan Majors, Zazie Beetz e Delroy Lindo, è disponibile su Netflix dallo scorso 3 novembre ed è una delle pellicole su cui la comopagnia sta puntando in ...Da quando Daniel Craig ha concluso il suo viaggio nei panni dell'Agente 007, un sola voce si è diffusa riguardo il nome del suo successore: parliamo diè uno degli attori inglesi più popolari del momento: i suoi ruoli in film come Thor, Avengers: Infinity War, ma anche e soprattutto nella serie che lo ha reso una star, il poliziesco ...Il prossimo 007 avrà il volto, la voce e la movenze del fascinoso attore inglese Idris Elba? Ecco la risposta dell'attore ai molti rumor!James Bond, la produttrice Barbara Broccoli ha rivelato che uno dei nomi più desiderati dai fan è stato davvero considerato come 007 ...