I Soliti Ignoti, Amadeus li asfalta tutti: un grande traguardo per il conduttore (Di sabato 22 gennaio 2022) Un successo fuori dal comune quello portato a casa da Amadeus, ecco i dettagli. Nelle scorse ore è stata pubblicata una notizia record su Amadeus, il conduttore di Rai 1… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 22 gennaio 2022) Un successo fuori dal comune quello portato a casa da, ecco i dettagli. Nelle scorse ore è stata pubblicata una notizia record su, ildi Rai 1… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

cc_heart__ : @pierspollon anche quest’anno Sanremo l’anno prossimo o ci stai riservando qualche sorpresa o meglio ancora dopo la… - Sonia20000056 : Che figuraccia che ha fatto ieri non ha capito nulla del gioco ???????????????? #prelemi - Sphinx_ligustri : comunque mi immagino ai soliti ignoti con Amadeus che mi chiede 'per 1000€, è lei che piange sotto la doccia per un… - vianasarah1 : RT @pierpaoloprete1: Dalle 20:30 tutti connessi su Rai1 per #pierpaolopretelli ai Soliti Ignoti!!!! ?? Un occhio alla TV ed un occhio al PC… - AmoBergamo : #Bergamo L’ex arbitro di Serie A Mario Mazzoleni tra i protagonisti dei 'Soliti ignoti' su Rai1 -