I signori del ghiaccio dei Paesi Bassi (Di sabato 22 gennaio 2022) L’educazione olandese si perpetua in un detto: “I bambini imparano a camminare, poi ad andare in bici, infine a pattinare sul ghiaccio”. L’enfasi sull’ultimo step. Non come lo intendiamo in Italia, i salti leggiadri di Carolina Kostner sulle note del Boléro. Ma sfrecciate concentriche su pista, adrenalina al fotofinish. È questa la disciplina in cui gli Oranje, puntualmente, fanno incetta di podi a ogni Olimpiade invernale. E si dirà: com’è possibile che un bacino così piccolo polverizzi per medaglie anche gli americani – 121 a 68 –, portando più atleti in gara di qualsiasi altro paese – a Pechino per la quinta edizione consecutiva – e instaurando un dominio con pochi eguali nella storia dello sport? “Per i nostri pattinatori le qualificazioni ai Giochi sono più dure dei Giochi stessi. Un aneddoto: Ronald Mulder, bronzo a Sochi 2014, ha confessato che in carriera ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 gennaio 2022) L’educazione olandese si perpetua in un detto: “I bambini imparano a camminare, poi ad andare in bici, infine a pattinare sul”. L’enfasi sull’ultimo step. Non come lo intendiamo in Italia, i salti leggiadri di Carolina Kostner sulle note del Boléro. Ma sfrecciate concentriche su pista, adrenalina al fotofinish. È questa la disciplina in cui gli Oranje, puntualmente, fanno incetta di podi a ogni Olimpiade invernale. E si dirà: com’è possibile che un bacino così piccolo polverizzi per medaglie anche gli americani – 121 a 68 –, portando più atleti in gara di qualsiasi altro paese – a Pechino per la quinta edizione consecutiva – e instaurando un dominio con pochi eguali nella storia dello sport? “Per i nostri pattinatori le qualificazioni ai Giochi sono più dure dei Giochi stessi. Un aneddoto: Ronald Mulder, bronzo a Sochi 2014, ha confessato che in carriera ...

