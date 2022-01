I nuovi orari dei tamponi. Cosa cambia a Milano (Di sabato 22 gennaio 2022) Da lunedì 24 gennaio scattano i nuovi orari per i tamponi a Milano. Prima delle 15.00 ci si potrà presentare solo con un appuntamento Leggi su ilgiornale (Di sabato 22 gennaio 2022) Da lunedì 24 gennaio scattano iper i. Prima delle 15.00 ci si potrà presentare solo con un appuntamento

Advertising

AnsaLombardia : A Milano nuovi orari per tamponi, dopo le 15 senza prenotazione. Corsie per studenti a Trenno, Rho e Codogno | #ANSA - ItaliaRai : @space_walks @emilio_cozzi ci guida alla scoperta dello spazio: dalla progettazione di nuovi razzi e satelliti agli… - Annamaria1897 : Quando mettono i nuovi orari delle partite ? - VeronaNews_net : Oggi e domani due nuovi 'Vax Day' per bimbi 5-11 anni / INFO e ORARI – - graciaslalita_ : wow sono uscirti gli orari nuovi insomma la mia università ha deciso lezioni solo fino a mercoledì ?? in questo periodo ???? già rido -