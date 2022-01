I dati del Mef smontano le fake news di Cgil e Uil sulla "manovra regressiva" (Di sabato 22 gennaio 2022) Ora probabilmente non interessa più come qualche settimana fa, ma prima del toto Quirinale il tema che monopolizzava la discussione pubblica era l’impatto redistributivo della legge di Bilancio. Contro la politica economica “regressiva” del governo Draghi, definito un “Robin Hood al contrario” (Bombardieri dixit), i sindacati Cgil e Uil hanno anche indetto uno sciopero generale. In realtà, come mostrano i dati del Mef, l’impatto complessivo della manovra è di tipo progressivo. Come peraltro scrivevamo oltre un mese fa, l’insieme degli interventi della legge di Bilancio aumenterà l’impatto redistributivo del sistema fiscale. I dati più puntuali li sta fornendo il ministero guidato da Daniele Franco, che ha pubblicato sul suo sito due focus, uno sulla riforma dell’Irpef e l’altro ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 gennaio 2022) Ora probabilmente non interessa più come qualche settimana fa, ma prima del toto Quirinale il tema che monopolizzava la discussione pubblica era l’impatto redistributivo della legge di Bilancio. Contro la politica economica “” del governo Draghi, definito un “Robin Hood al contrario” (Bombardieri dixit), i sindacatie Uil hanno anche indetto uno sciopero generale. In realtà, come mostrano idel Mef, l’impatto complessivo dellaè di tipo progressivo. Come peraltro scrivevamo oltre un mese fa, l’insieme degli interventi della legge di Bilancio aumenterà l’impatto redistributivo del sistema fiscale. Ipiù puntuali li sta fornendo il ministero guidato da Daniele Franco, che ha pubblicato sul suo sito due focus, unoriforma dell’Irpef e l’altro ...

Advertising

Piu_Europa : Stando ai dati di Francesca Donato, nel 2021, la percentuale delle vittime rispetto ai contagi era del 4,1%; nel 20… - istsupsan : ???S. Brusaferro: 'indice #Rt per #sintomi è in decrescita, pari a 1.15, così come quello per le #ospedalizzazioni;… - lorepregliasco : I dati del nostro sondaggio per @SkyTG24, insieme a altre rilevazioni di questi giorni (ad esempio EMG per… - GiovanniGiuli : RT @Giusepp99918361: Ultimo video del Collega Sandri visibile sul suo canale telegram sulla falsità dei dati ISS spiegati in mofo chiaro..… - DigennalL : RT @Giusepp99918361: Ultimo video del Collega Sandri visibile sul suo canale telegram sulla falsità dei dati ISS spiegati in mofo chiaro..… -