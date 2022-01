I cani guida del Lions e la cagnolina della Bonaccorti protagonisti in tv

Leggi su lopinionista

(Di sabato 22 gennaio 2022) Domenica 23 gennaio alle ore 10.50 in onda su Rete 4 una nuova puntata di “Dalla parte degli animali” con l’on. Brambilla Dal 1959 sono una vera istituzione: ideloffrono i loro occhi a chi non li ha e nello studio all’aria aperta daranno dimostrazione delle loro capacità, frutto di un perfetto addestramento. Poi, accompagnati dalla piccola Stella, torneremo nel Cras Stella del Nord per sentirci raccontare la storia de cigni salvati. L’amico Vip è Enricache ci presenterà la suaNina. Questo è molto altro, per la gioia di grandi e piccini, nella prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda su Rete4 alle 10 e 50, in replica la domenica alle 15.20 su La5 e il lunedì alle 15,30 sempre ...