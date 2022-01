I 5 figli dell’ex premier Silvio Berlusconi: chi sono e di cosa si occupano gli eredi dell’impero (Di sabato 22 gennaio 2022) Silvio Berlusconi è stato 4 volte presidente del Consiglio dei Ministri, e si prepara adesso alle imminenti elezioni del Presidente della Repubblica per aggiudicarsi il posto di Sergio Mattarella al Quirinale. Il suo è uno dei nomi che più è ritornato come papabile, anche se, dopo la richiesta formale dei leader del centro-destra sembra che le sue possibilità si siano affievolite. Nella vita del premier di grande importanza, oltre la politica, c’è anche qualcos’altro: i suoi figli. La primogenita Marina Classe 1936, Silvio Berlusconi è padre di 5 figli. Due di questi nati dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Si sposano nel 1965, e solo l’anno dopo nasce la loro prima figlia Maria Elvira, detta Marina. La primogenita di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 gennaio 2022)è stato 4 volte presidente del Consiglio dei Ministri, e si prepara adesso alle imminenti elezioni del Presidente della Repubblica per aggiudicarsi il posto di Sergio Mattarella al Quirinale. Il suo è uno dei nomi che più è ritornato come papabile, anche se, dopo la richiesta formale dei leader del centro-destra sembra che le sue possibilità si siano affievolite. Nella vita deldi grande importanza, oltre la politica, c’è anche qualcos’altro: i suoi. La primogenita Marina Classe 1936,è padre di 5. Due di questi nati dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Si sposano nel 1965, e solo l’anno dopo nasce la loro primaa Maria Elvira, detta Marina. La primogenita di ...

Advertising

Giornaleditalia : #mariachiaragavioliimprenditoria Chi è Maria Chiara Gavioli: figli e marito dell'imprenditrice ex di Massimiliano A… - Smakwa1Kenya : @JayperryP Scopro che un ex segretario dell'UN e vincitore di premio Nobel era nato di venerdì e aveva un fratello… - trashlansia : Quella merda dell'ex della Tavassi stavolta ha menato di brutto pure Federico, l'attuale fidanzato, con l'aiuto di… - brongosalvatore : RT @GiovanniAgost20: L'ufficio della Attorney General di New York, Letitia James, ha annunciato di aver trovato «prove significative» del f… - 560_massimo : RT @GiovanniAgost20: L'ufficio della Attorney General di New York, Letitia James, ha annunciato di aver trovato «prove significative» del f… -

Ultime Notizie dalla rete : figli dell’ex Stupro di Capodanno, nei guai il nipote di De Mita. Il padre: "Non sapevo nulla" Repubblica Roma