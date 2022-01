Hoffenheim-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali (Di sabato 22 gennaio 2022) Quarta contro seconda: è una sfida di alta classifica tra Hoffenheim e Borussia Dortmund, che inseguono l’obiettivo di un posto in Champions League (di seguito le formazioni ufficiali). Dopo una serie positiva di sette risultati, i biancoblú sono reduci da due sconfitte: 2-1 sul campo dell’Union Berlino in campionato e 1-4 in casa contro il Friburgo. C’è tanta concorrenza per un piazzamento tra le prime quattro. Infatti, dal terzo al sesto posto ci sono soltanto due punti di differenza, dunque per l’Hoffenheim sarà dura raggiungere l’obiettivo così come per le inseguitrici. La squadra di Hoeneß punterà sul fattore campo: non perde in casa da sette partite consecutive. Fari puntati su Andrej Kramaric, che ha segnato 7 gol in nove incontri di Bundesliga contro il ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 22 gennaio 2022) Quarta contro seconda: è una sfida di alta classifica tra, che inseguono l’obiettivo di un posto in Champions League (di seguito le). Dopo una serie positiva di sette risultati, i biancoblú sono reduci da due sconfitte: 2-1 sul campo dell’Union Berlino in campionato e 1-4 in casa contro il Friburgo. C’è tanta concorrenza per un piazzamento tra le prime quattro. Infatti, dal terzo al sesto posto ci sono soltanto due punti di differenza, dunque per l’sarà dura raggiungere l’obiettivo così come per le inseguitrici. La squadra di Hoeneß punterà sul fattore campo: non perde in casa da sette partite consecutive. Fari puntati su Andrej Kramaric, che ha segnato 7 gol in nove incontri di Bundesliga contro il ...

