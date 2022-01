Hockey pista | Serie A1 | Trissino non sbaglia in trasferta Bagarre per il secondo posto

(Di domenica 23 gennaio 2022) La 15a giornata della stagione regolare 2021-2022 dellaA1 diha regalato gol e spettacolo. Tutti insieme appassionatamente: sette partite in contemporanea. Andiamo a vedere come sono andate le cose. In vetta alla classificanon hato: i veneti si sono imposti infatti 5-7 in casa del Vercelli (decisivi Bars e Pinto) continuando la loro fuga a punteggio pieno (36 punti in 12 partite). Alle spalle dei veneti, per il: il Follonica è riuscito spuntarla 3-4 sulladel Monza, con gol decisivo di Davide Banini all’ultimo, il Bassano è uscito vincitore 6-7 dalla battaglia in Basilicata contro Matera (match winner Muglia), mentre il Forte dei Marmi è stato ...

La formazione ligure, nelle prime 11 uscite di campionato ha collezionato sette vittorie, un pareggio e una sconfitta sulladi Matera, s'è imposta nel girone d'andata per 10 - 4, ma in questa ...... il Correggio. Dopo 40 giorni senza partite, i rossoblu di mister Daniele Uva ritornano ina lottare per una vittoria, ma realmente il lavoro non si è mai fermato in questo lasso di ...La 15a giornata della stagione regolare 2021-2022 della Serie A1 di hockey pista ha regalato gol e spettacolo. Tutti insieme appassionatamente: sette partite in contemporanea. Andiamo a vedere come so ...Domenica alle 18 nella pista di via Mercurio Grosseto: Il fine settimana nella pista Mario Parri di via Mercurio si conclude domenica alle 18 con un altro grande incontro, questa volta valido per il c ...