Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Bolzano strapazza il Black Wing Linz e consolida il secondo posto (Di sabato 22 gennaio 2022) Vittoria e secondo posto in classifica consolidato. Sorride Bolzano nel Campionato ICE League 2021-2022 di Hockey su ghiaccio. La compagine altoatesina ha infatti strapazzato con un roboante 4-1 il Black Wing Linz, fanalino di coda dopo il ritiro del Bratisalva. Una partita mai messa in discussione quella degli uomini allenati da Greg Ireland, i quali hanno sbloccato l'incontro al 16:49 del primo periodo grazie alla rete siglata da Plastino, allungando poi il passo nella seconda frazione prima con De Haas e, successivamente, con Halmo. Malgrado lo sterile tentativo degli austriaci di riaprire i giochi al 12:30 del terzo tempo con Kantola, i foxes hanno chiuso ...

