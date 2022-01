Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: vittoria per Gherdeina, Fassa e Cortina. Cadono Ritten, Asiago e Vipiteno (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo un difficile periodo segnato dalle cancellazioni causate dalla pandemia è tornata (almeno per ora) a pieno regime l’Alps League 2021-2022 di Hockey su ghiaccio, nella giornata odierna ricchissima di partite con alcune soddisfazioni per le squadre italiane. Il risultato più rotondo è arrivato da Gherdeina, abile a strapazzare letteralmente il Klagenfurt con il risultato di 7-2. Molto bene anche Fassa che, in casa, ha superato con un fragoroso 6-1 il Vienna II spalmando le sei reti nel secondo e nel terzo periodo. Sorride anche Cortina, corsara in quel di Linz con un 1-4 maturato grazie a un match tenuto sempre in ampio controllo. Passando alle note dolenti, brutto capitombolo per il Ritten, attualmente terza in ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo un difficile periodo segnato dalle cancellazioni causate dalla pandemia è tornata (almeno per ora) a pieno regime l’disu, nella giornata odierna ricchissima di partite con alcune soddisfazioni per le squadre italiane. Il risultato più rotondo è arrivato da, abile a strapazzare letteralmente il Klagenfurt con il risultato di 7-2. Molto bene ancheche, in casa, ha superato con un fragoroso 6-1 il Vienna II spalmando le sei reti nel secondo e nel terzo periodo. Sorride anche, corsara in quel di Linz con un 1-4 maturato grazie a un match tenuto sempre in ampio controllo. Passando alle note dolenti, brutto capitombolo per il, attualmente terza in ...

Advertising

SarcasmoRB : @paolonori Potrebbe parlare di cose belle tipo di Barbuti o di Parma-Frosinone 2-1, 5/12/2019. Pur di non scrivere… - ecodelchisone : Hockey ghiaccio Ihl1, sfida di cartello a Torre Pellice: Valpe attende la capolista Bolzano/Trento - FedericaTorti : #Pechino2022 L’ #HOCKEY SU GHIACCIO ED IL WORKOUT PER LA MOBILITA’ DELLE ANCHE thanks @cinese_turismo #pechino… - newsfresche : RT @OA_Sport: #Hockey ghiaccio, ICE League 2022: Val Pusteria rimonta Bolzano nel derby e vince all’overtime - Gianbilico : @setidicessi Prova a scriverle.Dille che sei una che sa tutto di lei. L'invito a casa sua è assicurato, e anche 2… -