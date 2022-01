Hai merluzzo congelato? Prova questi fantastici Bocconcini! (Di sabato 22 gennaio 2022) Il pesce è senza dubbio molto amato e in particolare il merluzzo che con il suo sapore mediterraneo porta la mente, ad ogni assaggio, nella calda atmosfera del mare e dell’estate. Gustatelo come vi piace, ma se proverete la ricetta di oggi, siamo certi che non ne potrete evitare di volerlo ancora riproposto in questa versione. Di seguito troverete tutti gli ingredienti necessari e le istruzioni per la preparazione di questo succulento piatto di pesce. Ingredienti 400 g di merluzzo già cotto (potete utilizzare del merluzzo avanzato) 1 cucchiaio di farina 2 uova sale e pepe olio di arachidi 1 cucchiaino di succo di limone 1 cucchiaio di prezzemolo tritato Procedimento Per prima cosa prendete il merluzzo, dopo averlo lavato e pulito per bene, e sbriciolatelo all’interno di una terrina di medie dimensioni. Una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 22 gennaio 2022) Il pesce è senza dubbio molto amato e in particolare ilche con il suo sapore mediterraneo porta la mente, ad ogni assaggio, nella calda atmosfera del mare e dell’estate. Gustatelo come vi piace, ma se proverete la ricetta di oggi, siamo certi che non ne potrete evitare di volerlo ancora riproposto in questa versione. Di seguito troverete tutti gli ingredienti necessari e le istruzioni per la preparazione di questo succulento piatto di pesce. Ingredienti 400 g digià cotto (potete utilizzare delavanzato) 1 cucchiaio di farina 2 uova sale e pepe olio di arachidi 1 cucchiaino di succo di limone 1 cucchiaio di prezzemolo tritato Procedimento Per prima cosa prendete il, dopo averlo lavato e pulito per bene, e sbriciolatelo all’interno di una terrina di medie dimensioni. Una ...

Advertising

anna_micheletto : @afiresign_ Hai ragione , la coerenza del merluzzo non è pervenuta - Steffy96554979 : @tonykrausestoe Per essere un merluzzo Stan account, dovresti essere felice per Manuel e di quanto Lulú riesca a fa… - maryyii__ : Manuel che manda a fanculo Lulù perché lui i suoi modi di merda non li ha persi “non capisce mai un cazzo” e hai pr… - karn0v : @illuminista3 mi hai scambiato per un merluzzo per caso? - CozzolinoSalvo : @Cianciu75 @mauricoma @massimozampini @MaxNerozzi @FabDellaValle @guido_vaciago @MomblanOfficial Non sono io che so… -