Guerra in casa Mediaset? Signorini “ruba” la De Filippi: la reazione (Di sabato 22 gennaio 2022) Maria De Filippi è una macchina da Guerra a Mediaset e Alfonso Signorini questo lo sa bene. Ecco perché ha deciso di “rubare” in casa sua. Sono anni che Maria De Filippi è il perno centrale di Canale 5. Sono anni che la conduttrice riesce ad attirare il pubblico a vedere i suoi programmi ventennali. Un modus operandi che evidentemente è apprezzato da Alfonso Signorini che la osserva da lontano, rubandole i pezzi più forti. La De Filippi in questi anni di televisione si è saputa imporre e concentrare su di se e sui suoi programma una grande attenzione del pubblico. Basti pensare che Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te sono le trasmissioni che intrattengono i telespettatori da oltre ... Leggi su chenews (Di sabato 22 gennaio 2022) Maria Deè una macchina dae Alfonsoquesto lo sa bene. Ecco perché ha deciso di “re” insua. Sono anni che Maria Deè il perno centrale di Canale 5. Sono anni che la conduttrice riesce ad attirare il pubblico a vedere i suoi programmi ventennali. Un modus operandi che evidentemente è apprezzato da Alfonsoche la osserva da lontano,ndole i pezzi più forti. La Dein questi anni di televisione si è saputa imporre e concentrare su di se e sui suoi programma una grande attenzione del pubblico. Basti pensare che Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te sono le trasmissioni che intrattengono i telespettatori da oltre ...

