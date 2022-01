Green Pass non necessario al supermercato per i beni primari, Azzolina: “Il Governo ci rifletta” (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – “Premessa numero 1: non esistono manuali anti Covid. Da fuori è facile criticare, ma governare questa pandemia è difficilissimo. Premessa numero 2: i vaccini restano al momento l’unica seria strategia di contenimento del virus e di riduzione della sua pericolosità. Detto ciò, stabilire per decreto che si debba controllare il carrello di una persona non vaccinata al supermercato per vedere cosa ha acquistato, oltre che inapplicabile, è anche un po’ ridicolo. Il Governo ci rifletta”. Lo afferma su Facebook l’ex ministra dell’istruzione Lucia Azzolina (foto), parlamentare siciliana del Movimento 5 Stelle. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – “Premessa numero 1: non esistono manuali anti Covid. Da fuori è facile criticare, ma governare questa pandemia è difficilissimo. Premessa numero 2: i vaccini restano al momento l’unica seria strategia di contenimento del virus e di riduzione della sua pericolosità. Detto ciò, stabilire per decreto che si debba controllare il carrello di una persona non vaccinata alper vedere cosa ha acquistato, oltre che inapplicabile, è anche un po’ ridicolo. Ilci”. Lo afferma su Facebook l’ex ministra dell’istruzione Lucia(foto), parlamentare siciliana del Movimento 5 Stelle. L'articolo L'Opinionista.

