Green Pass, il costituzionalista Guzzetta: conflitto insanabile fra norma italiana e norma Ue (Di sabato 22 gennaio 2022) C’è un conflitto insanabile fra il Dpcm firmato dal governo Draghi per diminuire forzosamente la validità del Green Pass, da 9 a 6 mesi, e la relativa normativa della Ue. Al punto che, secondo il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore di diritto pubblico presso l’Università di Roma Tor Vergata, si aprirà un vasto contenzioso con i cittadini perché se il diritto nazionale contrasta con quello europeo non è applicabile. È lo scenario che prospetta Guzzetta parlando con l’Adnkronos del Green Pass italiano così come lo sta concependo il governo Draghi che ha dato una sforbiciata, senza alcun motivo logico né tantomeno scientifico all’ultima follia imposta agli italiani. Dal primo febbraio il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 gennaio 2022) C’è unfra il Dpcm firmato dal governo Draghi per diminuire forzosamente la validità del, da 9 a 6 mesi, e la relativativa della Ue. Al punto che, secondo ilGiovanni, professore di diritto pubblico presso l’Università di Roma Tor Vergata, si aprirà un vasto contenzioso con i cittadini perché se il diritto nazionale contrasta con quello europeo non è applicabile. È lo scenario che prospettaparlando con l’Adnkronos delitaliano così come lo sta concependo il governo Draghi che ha dato una sforbiciata, senza alcun motivo logico né tantomeno scientifico all’ultima follia imposta agli italiani. Dal primo febbraio il ...

