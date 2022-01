Grande Fratello Vip 6: l’opinione di Chia sulla trentaseiesima puntata (Di sabato 22 gennaio 2022) Ma Alex Belli il 13 dicembre è stato veramente squalificato dal Gf Vip 6 o me lo sono sognato io? No, perché inizio ad avere qualche dubbio ormai, dato che da quattro mesi a questa parte non passa puntata che non sia dedicata almeno per metà a lui e al “triangolo più discusso d’Italia” (pensate come stiamo messi!) con la “moglie” Delia Duran e la sua “amante artistica” (cit.) Soleil Sorge. Mai visto nella storia dei reality uno squalificato meno squalificato di lui, oh. Sono passati 131 giorni dall’inizio di questo Grande Fratello Vip, come ha ricordato ieri sera Alfonso Signorini. E magari loro non si saranno “ancora stancati di farlo“, ma noialtri di vederlo sicuramente sì. SEMPRE gli stessi protagonisti, SEMPRE i soliti discorsi, SEMPRE quelle due dinamiche in croce, ormai trite e ritrite. Io un po’ come Nathaly Caldonazzo nel fermo ... Leggi su isaechia (Di sabato 22 gennaio 2022) Ma Alex Belli il 13 dicembre è stato veramente squalificato dal Gf Vip 6 o me lo sono sognato io? No, perché inizio ad avere qualche dubbio ormai, dato che da quattro mesi a questa parte non passache non sia dedicata almeno per metà a lui e al “triangolo più discusso d’Italia” (pensate come stiamo messi!) con la “moglie” Delia Duran e la sua “amante artistica” (cit.) Soleil Sorge. Mai visto nella storia dei reality uno squalificato meno squalificato di lui, oh. Sono passati 131 giorni dall’inizio di questoVip, come ha ricordato ieri sera Alfonso Signorini. E magari loro non si saranno “ancora stancati di farlo“, ma noialtri di vederlo sicuramente sì. SEMPRE gli stessi protagonisti, SEMPRE i soliti discorsi, SEMPRE quelle due dinamiche in croce, ormai trite e ritrite. Io un po’ come Nathaly Caldonazzo nel fermo ...

Advertising

fattoquotidiano : Grande Fratello Vip, Adriana Volpe a Sonia Bruganelli: “Sei la moglie di Bonolis ma alla sua ironia non ti avvicini… - NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - infoitcultura : Grande Fratello Vip: 'Nathaly Caldonazzo ha cercato di dire la sua su tutti per farsi notare' parla Carmen Russo - 91P3RF3CTNOW : RT @guestofworld_: 'Nicolà è stata una grande fortuna' 'È una delle poche persone di cui mi fido veramente' 'Massimiliano è diventato come… -