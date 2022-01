Golf | Scott Jamieson continua a tenere dietro i big ad Abu Dhabi dopo tre giri Andrea Pavan 9°

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ha avuto termine, questa volta senza intoppi, il terzo giro dell’AbuHSBC Championship, torneo che inaugura il 2022 del DP World Tour. In una giornata indubbiamente migliore rispetto alle altre due, non cambia il leader della classifica, che nel moving day resta lo scozzese. Con il -11 che arriva in virtù del -4 odierno, il nativo di Glasgow sta cercando di tornare a vincere a nove anni abbondanti di distanza dall’ultima vittoria sull’European Tour, datata 9 dicembre 2012 (Nelson Mandela Championship). Alle sue spalle ci sono diverse stelle, passate o presenti, di Ryder Cup o comunque di significato per ileuropeo. Secondi a -10 sono l’irlandese Shane Lowry e il belga Thomas Pieters, entrambi a -5 oggi con un giro bogey free, a differenza del leader che ai cinque birdie ha associato un ...

Shane Lowry will begin the final round of the Abu Dhabi HSBC Championship just one shot behind leader Scott Jamieson after surging into contention with a five-under-par 67 on Saturday.