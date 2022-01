“Gli Aristogatti” | l’adattamento live-action in lavorazione alla Disney

(Di sabato 22 gennaio 2022) Variety riporta che è nelle prime fasi della produzione un adattamentodi un classico di casa, Gli. Il regista di Peter Rabbit Will Gluck e lo sceneggiatore di Onward Keith Bunin scriveranno la sceneggiatura; Gluck produrrà la pellicola tramite la OBridge Entertainment. Chi scriverà la sceneggiatura? Il regista di “Peter Rabbit” Will Gluck e lo sceneggiatore di “Onward” Keith Bunin scriveranno la sceneggiatura, con Gluck che produrrà anche tramite il suo banner di OBridge Entertainment. GliIl film originale del 1970 segue infatti, una famiglia di gatti aristocratici – madre Duchessa e i suoi tre gattini Berlioz, Marie e Toulouse – che vivono una vita lussuosa a Parigi. Ma quando il maggiordomo del loro ...

The Aristocats - Un film di . Il live action de.. Family, USA, ...... la compagnia ha deciso ridare vita a uno dei suoi v ecchi successi sotto forma di un film live - action: un classico degli anni '70,. La Disney svilupperà un live - action su...Il progetto, ancora non si sa se per il cinema o direttamente per il canale Disney+, sarà diretto da Will Gluck ('Peter Rabbit') e sceneggiato ...Disney e Warner Bros. confermano nuovi progetti, il live-action del classico d'animazione Gli Aristogatti e il sequel A Christmas Story 2.