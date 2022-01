Gkn, sì dei lavoratori all’accordo per la reindustrializzazione (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Disco verde dei lavoratori di Gkn all’ipotesi di accordo quadro per la reindustrializzazione dello stabilimento Qf di Campi Bisenzio, firmata al Mise il 19 gennaio scorso. Il referendum ha avuto un esito plebiscitario: su un totale di 354 aventi diritto, hanno votato in 265 e il sì ha prevalso con 262 voti. Due sono stati i no e 1 scheda nulla. “In una situazione chiaramente segnata dal Covid, in termini di quarantene e positivi, il referendum sull’accordo al Mise ha visto 265 votanti su 354 aventi diritto (74%), con 262 sì, 2 no, 1 scheda nulla” l’annuncio questa mattina su Facebook del Collettivo di fabbrica. “L’accordo quadro raggiunto al Mise – l’unica cosa che abbiamo firmato da quel 9 luglio, resistendo ad ogni altra ipotesi di accordi sulla mitigazione dei licenziamenti – andrà accompagnato a sua volta da altri accordi in sede ... Leggi su italiasera (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Disco verde deidi Gkn all’ipotesi di accordo quadro per ladello stabilimento Qf di Campi Bisenzio, firmata al Mise il 19 gennaio scorso. Il referendum ha avuto un esito plebiscitario: su un totale di 354 aventi diritto, hanno votato in 265 e il sì ha prevalso con 262 voti. Due sono stati i no e 1 scheda nulla. “In una situazione chiaramente segnata dal Covid, in termini di quarantene e positivi, il referendum sull’accordo al Mise ha visto 265 votanti su 354 aventi diritto (74%), con 262 sì, 2 no, 1 scheda nulla” l’annuncio questa mattina su Facebook del Collettivo di fabbrica. “L’accordo quadro raggiunto al Mise – l’unica cosa che abbiamo firmato da quel 9 luglio, resistendo ad ogni altra ipotesi di accordi sulla mitigazione dei licenziamenti – andrà accompagnato a sua volta da altri accordi in sede ...

