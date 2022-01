Gkn, ok dei lavoratori al piano per la reindustrializzazione (Di sabato 22 gennaio 2022) Il collettivo della fabbrica di Campi Bisenzio: una tappa risultato della nostra lotta che avrà senso solo se continuerà la mobilitazione Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 22 gennaio 2022) Il collettivo della fabbrica di Campi Bisenzio: una tappa risultato della nostra lotta che avrà senso solo se continuerà la mobilitazione

Advertising

AdornatoAntonio : RT @fattoquotidiano: Gkn, via libera dei lavoratori all’accordo quadro per la riconversione affidata alla società Qf. Poi la vendita https:… - Nazione_Prato : 'La Gkn cambierà pelle' Plebiscito dei lavoratori - infoitinterno : Gkn: ok dei lavoratori al piano Borgomeo - infoitinterno : Ex Gkn: ok dei lavoratori alla riconversione industriale - infoitinterno : Gkn, sì dei lavoratori ad accordo per reindustrializzazione -