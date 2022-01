Giustizia: presidente C.Appello Milano, 'lentezza e corruzione danno per economia' (Di sabato 22 gennaio 2022) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - "La lentezza del sistema giudiziario e la presenza di fenomeni corruttivi non possono più essere tollerati, perché offuscano il valore intrinseco della Giustizia: hanno, infatti, un comprovato impatto negativo sia sull'economia italiana, sia sul benessere dei cittadini". E' un passaggio dell'intervento di Giuseppe Ondei, presidente della corte d'Appello di Milano pronunciato durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Si calcola che una riduzione del 50% della durata dei giudici che può accrescere la dimensione media delle imprese manufatturiere italiane di circa il 10% e che una riduzione da 9 a 5 anni delle procedure fallimentari può generare un incremento di produttività della nostra economia dell'1,6%. Dati che, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022), 22 feb. (Adnkronos) - "Ladel sistema giudiziario e la presenza di fenomeni corruttivi non possono più essere tollerati, perché offuscano il valore intrinseco della: hanno, infatti, un comprovato impatto negativo sia sull'italiana, sia sul benessere dei cittadini". E' un passaggio dell'intervento di Giuseppe Ondei,della corte d'dipronunciato durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Si calcola che una riduzione del 50% della durata dei giudici che può accrescere la dimensione media delle imprese manufatturiere italiane di circa il 10% e che una riduzione da 9 a 5 anni delle procedure fallimentari può generare un incremento di produttività della nostradell'1,6%. Dati che, ...

