Giustizia | corte Appello Milano | ' enorme aumento cause lavoro per stipendi bassi'

(Di sabato 22 gennaio 2022), 22 feb. (Adnkronos) - Se diminuiscono le controversie in materia di licenziamento, a seguito del cosiddetto 'blocco' intervenuto con l'emergenza Covid, la sezionedellad'disi ritrova a fare i conti con un "" delle dispute legate all'impugnazione delle clausole della contrattazione collettiva che stabiliscono valori minimi del salario. Chi si rivolge allaritiene inadeguata la retribuzione. "Si tratta - si legge nella relazione sull'amministrazione dellanel Distretto dellad'Apello di, diffuso in occasione dell'anno giudiziario - di una variazione sul tema dell'indigenza, declinato dal punto di vista di chi è occupato ...

Advertising

CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ?? #Cerimonie ?? Il sindaco @LuigiBrugnaro all'apertura dell'Anno Giudiziario 2022 del Veneto nella sede della Corte d'Ap… - graziafirenze : RT @BarillariDav: Quando gli avvocati in toga vengono bloccati dalla polizia e lasciati fuori dal presidente della corte di cassazione, la… - BologniniS : RT @comunevenezia: ?? #Cerimonie ?? Il sindaco @LuigiBrugnaro all'apertura dell'Anno Giudiziario 2022 del Veneto nella sede della Corte d'Ap… - comunevenezia : ?? #Cerimonie ?? Il sindaco @LuigiBrugnaro all'apertura dell'Anno Giudiziario 2022 del Veneto nella sede della Corte… - Marco36116213 : RT @BarillariDav: Quando gli avvocati in toga vengono bloccati dalla polizia e lasciati fuori dal presidente della corte di cassazione, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia corte

... il rappresentante per il Csm, la consigliera Elisabetta Chinaglia e Anna Macina, per il ministero della. 15 nuovi magistrati implementeranno l'organico dellad'Appello per sopperire ...Con queste parole, il Presidente delladi appello di Reggio Calabria, Luciano Gerardis ha accolto la ministra della, Marta Cartabia, che per per la consueta inaugurazione dell'anno ...Milano, 22 feb. Se diminuiscono le controversie in materia di licenziamento, a seguito del cosiddetto 'blocco' intervenuto con l'emergenza Covid, la sezione Lav ...Il pg di Bologna Lucia Musti: "Il problema è principalmente la condivisione del metodo mafioso anche da imprenditori e colletti bianchi: hanno deciso che 'fare affari' con la 'ndrangheta è utile". Tut ...