Giustizia | Cartabia “Fase difficile ma ricca di opportunità”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 gennaio 2022) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Quella che stiamo vivendo è una, piena di sfide, ma è anche unadi rinnovati slanci e molteplici, in un momento in cui l'intero Paese è in fermento e progetta la sua ripresa, intorno al Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Lo ha detto Marta, ministra della, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Reggio Calabria.“Proprio in questo contesto di emergenza – ha continuato -, sono state avviate alcune riforme strutturali a lungo termine, ‘riforme di sistemà, per far fronte ai cronici problemi richiamati tante volte, da tanti anni, nelle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario: la durata dei processi e il fardello dell'arretrato, prima di tutto. Mali divenuti nel tempo, ...