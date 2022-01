Giustizia: avvocati Milano, 'stato di emergenza per Covid non può durare anni' (Di sabato 22 gennaio 2022) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - La Giustizia fa i conti con il Covid, ma "occorrerà sapienza ed equilibrio per non sacrificare il giusto processo sull'altare della velocità e imboccando le scorciatoie del periodo emergenziale". Lo sostiene Vinicio Nardo, presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, durante l'iaugurazione dell'anno giudiziario. "Se l'anno scorso parlavamo dell'emergenza pandemica, oggi dobbiamo ragionare del suo superamento, poiché non è ammissibile uno stato d'eccezione che duri anni". Le riforme e le restrizioni a causa della pandemia non devono pesare sullo svolgimento dei processi, né sui diritti della difesa. "Il momento è delicato", spiega, "Non va intaccata la pienezza del contraddittorio, anche nel secondo grado di merito. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022), 22 feb. (Adnkronos) - Lafa i conti con il, ma "occorrerà sapienza ed equilibrio per non sacrificare il giusto processo sull'altare della velocità e imboccando le scorciatoie del periodo emergenziale". Lo sostiene Vinicio Nardo, presidente dell'Ordine deglidi, durante l'iaugurazione dell'anno giudiziario. "Se l'anno scorso parlavamo dell'pandemica, oggi dobbiamo ragionare del suo superamento, poiché non è ammissibile unod'eccezione che duri". Le riforme e le restrizioni a causa della pandemia non devono pesare sullo svolgimento dei processi, né sui diritti della difesa. "Il momento è delicato", spiega, "Non va intaccata la pienezza del contraddittorio, anche nel secondo grado di merito. La ...

Advertising

giulyeh : RT @GuidoMattioni: La PS impedisce ad avvocati in toga di entrare in Cassazione. Succede a Roma, anno 2022. Ogni giorno che passa, giustizi… - TV7Benevento : Giustizia: avvocati Milano, 'stato di emergenza per Covid non può durare anni'... - M72seventytwo : RT @GuidoMattioni: La PS impedisce ad avvocati in toga di entrare in Cassazione. Succede a Roma, anno 2022. Ogni giorno che passa, giustizi… - Joelle30792095 : RT @RadioGenova: Centinaia di avvocati contro l'apartheid sanitario assediano la sede del palazzo di Giustizia a Roma! Denunciano la limita… - uresogoldenn : RT @RadioGenova: Centinaia di avvocati contro l'apartheid sanitario assediano la sede del palazzo di Giustizia a Roma! Denunciano la limita… -