Giuliana De Sio | chi è la sorella Teresa | “La depressione l’ha cambiata”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 gennaio 2022)de Sio torna in tv e il pensiero di tutti si concentra anche sulla famosade Sio, cantautrice e scrittrice originaria di Napoli, spesso ospite in tv, proprio come la, per parlare di questo particolare momento in cui non è stato facile affrontare il lockdown e nemmeno la fine di un amore al telefono. Lei stessa lo ha spiegato ospite del il talk show estivo affidato a Pierluigi Diaco, Io e Te, confermando: “Sono stata da sola a casa due mesi e mezzo, senza terrazzo e senza giardino, quindi non sono stata bene”. A quel punto la solitudine è diventata ancora più assordante quando ha ricevuto una telefonata da un uomo che ha avuto il coraggio di chiudere la loro relazione al telefono senza affrontarla di persona. LadiDe Sio, non ha ...