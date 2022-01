Giulia De Lellis stronca il GF Vip: “Sono scioccata” (Di sabato 22 gennaio 2022) “Giu ma il Gf? Vogliamo i tuoi commenti” ha fatto sapere una follower di Giulia De Lellis attraverso il box delle domande messo dall’influencer sul suo profilo Instagram. La risposta dell’ex fidanzata di Andrea Damante, che è stata una delle concorrenti di punta del Grande Fratello Vip 2, non è tardata ad arrivare, ma non è stata quella che i più si aspettavano. Senza entrare nello specifico delle dinamiche createsi all’interno della Casa di Cinecittà, infatti, la De Lellis ha letteralmente stroncato il reality show, lasciando intendere che l’anno in cui l’ha fatto lei era completamente diverso. “No meglio di no, fidati…” ha risposto quindi alla sua fan, “Sono scioccata e mi stupisco di come sia possibile che sia diventato così”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 22 gennaio 2022) “Giu ma il Gf? Vogliamo i tuoi commenti” ha fatto sapere una follower diDeattraverso il box delle domande messo dall’influencer sul suo profilo Instagram. La risposta dell’ex fidanzata di Andrea Damante, che è stata una delle concorrenti di punta del Grande Fratello Vip 2, non è tardata ad arrivare, ma non è stata quella che i più si aspettavano. Senza entrare nello specifico delle dinamiche createsi all’interno della Casa di Cinecittà, infatti, la Deha letteralmenteto il reality show, lasciando intendere che l’anno in cui l’ha fatto lei era completamente diverso. “No meglio di no, fidati…” ha risposto quindi alla sua fan, “e mi stupisco di come sia possibile che sia diventato così”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF ...

Advertising

Kalo9603 : Cioè ci è arrivata Giulia de Lellis ma non Alfonso Signorini. Ah già poi l'ignorante è lei ???????????? #GFVIP - zazoomblog : Giulia De Lellis tira una frecciatina al Grande Fratello Vip - #Giulia #Lellis #frecciatina #Grande - MyvoiceMe : Non tutti i fan di Soleil sono cattivi. Qualcuno saggio e maturo c’è e menomale per lei!Sarebbe brutto! Giulia De L… - StraNotizie : Giulia De Lellis tira una frecciatina al Grande Fratello Vip - ParliamoDiNews : Giulia De Lellis affossa il GF Vip di Signorini: l`ennesima stoccata #giulia #lellis #affossa #signorini #lennesima… -