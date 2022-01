Giffoni Valle Piana, si finge corriere e truffa anziana: preso (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn pluripregiudicato di origini napoletane di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri di Giffoni Valle Piana che lo hanno individuato quale autore della truffa effettuata nella giornata di ieri ai danni di una donna anziana di novant’anni di Giffoni Valle Piana. L’uomo si è presentato intorno ad ora di pranzo a casa della signora fingendosi un corriere che doveva consegnare un pacco per il nipote. Il finto corriere ha convinto l’anziana a consegnargli 500 € in contanti più diversi monili in oro. Solo dopo che è andato via, la donna ha capito di essere stata vittima di una truffa e ha contattato i carabinieri che si sono messi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn pluripregiudicato di origini napoletane di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri diche lo hanno individuato quale autore dellaeffettuata nella giornata di ieri ai danni di una donnadi novant’anni di. L’uomo si è presentato intorno ad ora di pranzo a casa della signorandosi unche doveva consegnare un pacco per il nipote. Il fintoha convinto l’a consegnargli 500 € in contanti più diversi monili in oro. Solo dopo che è andato via, la donna ha capito di essere stata vittima di unae ha contattato i carabinieri che si sono messi ...

