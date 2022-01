Gianni Di Marzio morto | addio all' allenatore che scoprì Maradona e Cristiano Ronaldo

(Di sabato 22 gennaio 2022) Un gravissimo lutto per il mondo del calcio. È scomparso, a 82 anni,Di. Napoletano, era stato negli anni '70 undi grande successo, portando il Catanzaro in serie A. Nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Marzio

Di, napoletano e allenatore di calcio che aveva compiuto l'impresa di portare il Catanzaro in serie A, è morto stanotte a 82 anni. Dinel 1977 guidò il Napoli di Ferlaino fino ...Un gravissimo lutto per il mondo del calcio. È scomparso, a 82 anni,Di. Napoletano, era stato negli anni '70 un allenatore di grande successo, portando il Catanzaro in serie A. Nel 1977 diventò l'allenatore del Napoli , guidato alla finale di Coppa ...È morto, a 82 anni, Gianni Di Marzio. Napoletano, era stato negli anni '70 un allenatore di grande successo, portando il Catanzaro in serie A.È scomparso all'età di 82 anni Gianni Di Marzio, ex allenatore tra le altre di Napoli, Catanzaro e Catania in Serie A.