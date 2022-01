Gianni Di Marzio … intelligenza | furbizia | occhi vivaci e una grande passione per il calcio

(Di sabato 22 gennaio 2022) GLIEROIDEL.COM (Raffaele Ciccarelli) – Nella vita resta sempre valido il detto dei nostri padri latini, “nessuno è profeta in patria”. A maggior ragione questo si può applicare nel, dove sono veramente rari quegli allenatori, soprattutto, che riescono ad affermarsi nelle squadre della propria città. Un detto, quello sopra, quasi sovvertito una cinquantina di anni fa circa daDi, scomparso in questi giorni. Era un tipico prodotto di Napoli, Di, napoletano di Mergellina, portandosi dentro tutte le caratteristiche di questa città, radiosa ed enigmatica allo stesso tempo:e unaper il ...

Palermofficial : Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC piangono la scomparsa di Gianni Di Marzio, allenatore… - Gazzetta_it : Morto Gianni Di Marzio: scoprì Maradona, allenò Napoli e Catanzaro - USCatanzaro1929 : ?? | NOTA DEL CLUB Il cordoglio della società per la scomparsa di Gianni Di Marzio. #NoiSiamoilCatanzaro… - mr_kubra : RT @PadovaCalcio: Lutto al Calcio Padova: si è spento all’età di 82 anni l'ex allenatore e dirigente biancoscudato Gianni Di Marzio. https:… - mr_kubra : RT @VeneziaFC_IT: Il Venezia FC si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Di Marzio ed esprime le più sentite condoglianze per la scom… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Marzio

Nel percorso umano e professionale diDi- scomparso oggi a 82 anni - vi è riassunta una tipologia preziosa, così rara nel variegato mondo degli uomini di calcio. Diera - per sua natura - provinciale e cosmopolita. ...Addio adi, ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo. Aveva 82 anni. Ad annunciarlo e' stato il figlio Gianluca, giornalista sportivo. "Ora potrai allenare il tuo caro ...All'età di 82 anni, scompare Gianni Di Marzio, storico allenatore e dirigente del calcio italiano. Tantissimi in queste ore i ..."Ciao Mister, amico mio ..Buon viaggio R.I.P", scrive su Instagram il celebre cantante partenopeo Nino D'Angelo esprimendo il suo cordoglio per la morte di Gianni Di Marzio. Visualizza questo post ...