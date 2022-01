(Di sabato 22 gennaio 2022) A due passi dal mare quello sanguigno di Mergellina. Sale, guerra, speranze e pallone. Pane e pallone da sempre.Dilo ha ingoiato, lo ha insegnato, lo ha mostrato, lo ha commentato. In ogni fase, in ogni pezzo di stoffa che si può cucire su un abito delitaliano. L’ha potuto fare come solo può fare e ci riesce chi ha fatto la gavetta. Quella vera. Quella seria. Quella di chi nasce e sa che c’è solo un modo per riuscirci: Imparare e saper insegnare quello che si è appreso. Da Pianura, dai campi di terreno tra le campagne fino al Napoli. Da Brindisi a Catanzaro. Ha attraversato l’Italia in lungo e in largo, ha plasmato giovani, anziani, campioni. Il primo ad essere internazionale. Un misto di accenti, milioni di occhi, di piedi, di palleggi, allenamenti Lui vedeva un talento quandoci ...

sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa d… - SkySport : Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianni Di Marzio #SkySport #DiMarzio #GianniDiMarzio - SkySport : Gianni e Gianluca, che squadra. Il ricordo di @AleBonan #SkySport #GianniDiMarzio #DiMarzio - napolista : Gianni Di Marzio allenatore rivoluzionario, ha visto il calcio moderno quarant’anni prima degli altri Il primo nap… - gigi_napoli1954 : RT @repubblica: È morto Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli che scoprì Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Marzio

Catania piange la scomparsa diDil'allenatore che portò i rossazzurri in Serie A nell'estate del 1983. Sorrentino, Mastalli, Ranieri, Mastropasqua, Crialesi, Cantarutti: la classe operaia si fa largo nella giungla di ...L'ex portiere del Catania, Roberto Sorrentino è addolorato per la scomparsa diDi, suo ex allenatore alle pendici dell'Etna. Ai microfoni di Itasportpress.it , il ricordo del Mister spentosi oggi all'età di 82 anni. "Una mattina triste per me visto che ero ...Added on 2022/01/22 Redazione Paese24.it gianni di marzio lutto calcio , morte di marzio cosenza catanzaro calcio , morte gianni di marzio Addio a Gianni Di Marzio, il mister di C ...L'Empoli esprime su Twitter il suo cordoglio per la morte di Gianni Di Marzio: "In questo momento di grande dolore, ci stringiamo attorno alla famiglia Di Marzio per la scomparsa di Gianni. Ciao Giann ...