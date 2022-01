Gianni Di Marzio – Addio al primo napoletano sulla panchina del Napoli

(Di sabato 22 gennaio 2022)Di. Una passione per il calcio e per Diego Armando Maradona. Un figlio del Vesuvio che va via Buon viaggio. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa d… - SkySport : Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianni Di Marzio #SkySport #DiMarzio #GianniDiMarzio - SkySport : Gianni e Gianluca, che squadra. Il ricordo di @AleBonan #SkySport #GianniDiMarzio #DiMarzio - AlphonsePegon : RT @DribblingWorld: È morto Gianni Di Marzio: scoprì Maradona, allenò Napoli e Catanzaro, un grande uomo e partenopeo! Ci mancherai tanto… - johnny67_ : RT @SkySport: GIANNI DI MARZIO RICORDA MARADONA 'Quando lo vidi ragazzino a Buenos Aires feci immediatamente mettere un'opzione per il Napo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Marzio

Così scoprì Maradona: il retroscena svelato a Sky Sport raccontato da uno dei più grandi uomini immagine del calcio italiano scomparso oggi. "Diego per me è stato la divinità del calcio, ... Catania piange la scomparsa di Gianni Di Marzio, l'allenatore che portò i rossazzurri in Serie A nell'estate del 1983. Sorrentino, Mastalli, Ranieri, Mastropasqua, Crialesi, Cantarutti: la classe operaia si fa largo nella giungla di ... Nella giornata di oggi il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo. Anche Gianluigi Bagnulo, telecronista di Sky Sport, ha voluto ricordarlo sulle p ...