Gianmarco Tamberi ci ripensa? “Forse farò i Mondiali indoor Ho perso 7 kg | altezze superiori al 2021”

(Di sabato 22 gennaio 2022)ha completato il suo ritiro di un mese alle Mauritius e domani tornerà in Italia. Il Campione Olimpico di salto in alto ha raccontato la sua esperienza nella splendida isola nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Ci voleva questa lunga parentesi. In Italia ero sommerso di cose da fare. Non cambierei una virgola, ma qui ho ritrovato libertà e stabilità. Ho ripreso alla grande. Dopo otto stage invernali in Sudafrica e l’esperienza non positiva dello scorso anno alle Canarie per colpa del clima, non avrei potuto trovarmi meglio. Abbiamo praticamente inaugurato un meraviglioso centro polifunzionale, costato 200 milioni finanziati dai Governi di Cina ed Emirati Arabi“. Il marchigiano si è soffermato sul lavoro svolto: “Favoriti da un clima secco perfetto, con punte da 32-33 °C, ho fatto carichi importanti per ...