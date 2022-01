GfVip, rissa sfiorata tra Aldo ed Alex: momenti di panico durante la diretta (Di sabato 22 gennaio 2022) Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Aldo Montano ed Alex Belli hanno rischiato di venire alle mani. Ecco com’è andata Venerdì 21 gennaio è stato trasmesso il nuovo appuntamento con il GfVip. Verso le 21:45 circa, sulle frequenze di Canale 5 è iniziato il collegamento con Alfonso Signorini, che come al solito ha salutato l’ampio pubblico del reality show. Quest’anno il format ha riscosso un grande successo, tanto che la stessa Azienda televisiva ha deciso di prolungarlo fino al mese di marzo. Alfonso Signorini (Instagram)Naturalmente non sono mancate le polemiche, le quali continuano di pari passo con lo svolgimento delle riprese della trasmissione. All’interno della casa più spiata d’Italia ci sono ancora molti “vipponi”, così come ama definirli il padrone di casa. Anche per questo motivo, la ... Leggi su topicnews (Di sabato 22 gennaio 2022) Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip,Montano edBelli hanno rischiato di venire alle mani. Ecco com’è andata Venerdì 21 gennaio è stato trasmesso il nuovo appuntamento con il. Verso le 21:45 circa, sulle frequenze di Canale 5 è iniziato il collegamento con Alfonso Signorini, che come al solito ha salutato l’ampio pubblico del reality show. Quest’anno il format ha riscosso un grande successo, tanto che la stessa Azienda televisiva ha deciso di prolungarlo fino al mese di marzo. Alfonso Signorini (Instagram)Naturalmente non sono mancate le polemiche, le quali continuano di pari passo con lo svolgimento delle riprese della trasmissione. All’interno della casa più spiata d’Italia ci sono ancora molti “vipponi”, così come ama definirli il padrone di casa. Anche per questo motivo, la ...

