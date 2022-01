GF Vip nel caos, sbattuta fuori ancora in pigiama: la Super Vip non saluta neanche. Fan senza parole (Di domenica 23 gennaio 2022) Una ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di denunciare la Mediaset per il trattamento ricevuto nel reality show. Stiamo parlando di Alda D’Eusanio, che ha preso parte all’edizione dello scorso anno. La casa più spiata d’Italia è stata seguita da milioni di telespettatori, consacrando il successo di Alfonso Signorini come presentatore. Ma molti dei Vipponi sono stati squalificati in corso d’opera, a causa di un politically correct operato con estrema rigidità. Per questo, il direttore di Chi e la produzione hanno deciso di cambiare completamente e di permettere ai concorrenti in gara di esprimersi come meglio desiderano. Una scelta che ha fatto storcere il naso a molti di quei personaggi del mondo dello spettacolo che sono stati mandati via. Alda D’Eusanio è stata molto corteggiata per prendere parte al Grande Fratello Vip, ed è entrata nella famosa casa soltanto ... Leggi su howtodofor (Di domenica 23 gennaio 2022) Una ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di denunciare la Mediaset per il trattamento ricevuto nel reality show. Stiamo parlando di Alda D’Eusanio, che ha preso parte all’edizione dello scorso anno. La casa più spiata d’Italia è stata seguita da milioni di telespettatori, consacrando il successo di Alfonso Signorini come presentatore. Ma molti dei Vipponi sono stati squalificati in corso d’opera, a causa di un politically correct operato con estrema rigidità. Per questo, il direttore di Chi e la produzione hanno deciso di cambiare completamente e di permettere ai concorrenti in gara di esprimersi come meglio desiderano. Una scelta che ha fatto storcere il naso a molti di quei personaggi del mondo dello spettacolo che sono stati mandati via. Alda D’Eusanio è stata molto corteggiata per prendere parte al Grande Fratello Vip, ed è entrata nella famosa casa soltanto ...

