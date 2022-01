Gf Vip, lite durante la pubblicità tra Aldo Montano e Alex Belli che lascia lo studio (Di sabato 22 gennaio 2022) Aldo Montano e Alex Belli non si sopportano. Hanno litigato in casa e sui social e adesso anche in studio Prima hanno litigato nella casa di Cinecittà, poi fuori battibeccandosi su Instagram e ieri sera in studio. Insomma tra Aldo Montano e Alex Belli il rapporto iniziale che c’era dentro la casa si è rotto ed è proprio finita l’amicizia tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Ieri subito dopo l’ingresso nel giardino della casa dell’attore per un confronto con Soleil Sorge, Alex è tornato in studio e ha avuto un battibecco in diretta con Adriana Volpe, ma poi durante la pubblicità c’è stato lo scontro con Aldo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 22 gennaio 2022)non si sopportano. Hanno litigato in casa e sui social e adesso anche inPrima hanno litigato nella casa di Cinecittà, poi fuori battibeccandosi su Instagram e ieri sera in. Insomma trail rapporto iniziale che c’era dentro la casa si è rotto ed è proprio finita l’amicizia tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Ieri subito dopo l’ingresso nel giardino della casa dell’attore per un confronto con Soleil Sorge,è tornato ine ha avuto un battibecco in diretta con Adriana Volpe, ma poilac’è stato lo scontro con...

